Кто играет главную роль в «Мажоре»?
Кто играет главную роль в «Мажоре»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В российском сериале «Мажор» главную роль – того самого «мажора», сына богатых и высокопоставленных родителей Игоря Соколовского, играет актер Павел Прилучный.
Теги:
кто играл роль?
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Павел Прилучный
