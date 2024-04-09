Когда выйдет второй сезон «Такси под прикрытием»?

Пресс-служба Первого канала уже официально анонсировала второй сезон остросюжетного сериала «Такси под прикрытием». Съемки начнутся летом этого года в Санкт-Петербурге. Дата премьеры пока не установлена, но, исходя из данной информации, новые серии, вероятно, появятся либо в конце текущего года, либо в первой половине 2025 года. Над продолжением работает та же творческая команда, которая создала дебютный сезон. Продюсером и ведущим сценаристом выступает Артем Чащихин-Тоидзе, тогда как режиссерское кресло занимает Стас Шмелев. Чащихин-Тоидзе обещает, что это будет захватывающая история с неожиданными сюжетными поворотами, с сохранением элементов, обеспечивших успех первому сезону.
«Такси под прикрытием» повествует о лейтенанте Алексее Турбине, который сражается с опасной бандой, захватившей город. В главной роли вернется Дмитрий Власкин. Компанию ему составят Кирилл Гребенщиков, Виктория Маслова и пес Батон.
