Когда выйдет второй сезон «Такси под прикрытием»?

Когда выйдет второй сезон «Такси под прикрытием»?

Олег Скрынько 9 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Пресс-служба Первого канала уже официально анонсировала второй сезон остросюжетного сериала «Такси под прикрытием». Съемки начнутся летом этого года в Санкт-Петербурге. Дата премьеры пока не установлена, но, исходя из данной информации, новые серии, вероятно, появятся либо в конце текущего года, либо в первой половине 2025 года. Над продолжением работает та же творческая команда, которая создала дебютный сезон. Продюсером и ведущим сценаристом выступает Артем Чащихин-Тоидзе, тогда как режиссерское кресло занимает Стас Шмелев. Чащихин-Тоидзе обещает, что это будет захватывающая история с неожиданными сюжетными поворотами, с сохранением элементов, обеспечивших успех первому сезону.

«Такси под прикрытием» повествует о лейтенанте Алексее Турбине, который сражается с опасной бандой, захватившей город. В главной роли вернется Дмитрий Власкин. Компанию ему составят Кирилл Гребенщиков, Виктория Маслова и пес Батон.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Такси под прикрытием
Такси под прикрытием детектив, криминал
2023, Россия
0.0
Виктория Тунина 9 августа 2025, 15:07
Лучший сериал в моей жизни до него никогда ничего не смотрела так внимательно и с такими чувствами,огромная благодарность всем, все внешне мне понравились сценарий все что мне было нужно, Турбин большой молодец как актер, не хватает слов описать, СПАСИБО жду 2 сезон с нетерпением
