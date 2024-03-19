Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Саша и Питер"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Саша и Питер"?

Олег Скрынько 19 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На данный момент стриминговый сервис Premier, транслирующий сериал, не сообщал о продлении «Саши и Питера» на второй сезон. Премьера первого сезона состоялась 14 февраля 2022 года, а выход последней серии сезона состоится 21 марта.

По сюжету личная жизнь молодой девушки Саши в одночасье рушится, когда ее бойфренд Иван уходит к другой. В течение нескольких лет Саша и Иван были счастливы в отношениях, а свадьбу они всегда мечтали сыграть в Санкт-Петербурге. Теперь же неверный кавалер женится в Питере на другой. Саша решает отомстить бывшему и переезжает в северную столицу, где устраивается на работу в ЗАГС.

Главную роль в сериале продюсера Сарика Андреасяна исполнила Аглая Тарасова, известная многим зрителям по народным хитам «Лед» и «Холоп-2».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Саша и Питер
Саша и Питер комедия, мелодрама
2024, Россия
7.0
Комментарии
