Когда продолжение сериала "Шерлок"?

Олег Скрынько 14 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Точно не известно будет ли снят пятый сезон сериала "Шерлок". Ни один из создателей или актеров популярного детективного шоу не подтвердил окончательного решения о продолжении проекта. Марк Гатисс, продюсер сериала, ошеломил фанатов, заявив в интервью, что возможно сериал будет завершен из-за загруженности главных актеров Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана. Их популярность стремительно возросла после выхода первых сезонов "Шерлока", и теперь их расписание настолько плотное, что каждая минута учтена.
В одном из последних интервью Бенедикт Камбербэтч, популярный британский актер, заявил, что будущее сериала "Шерлок" неопределенно, и съемки пятого сезона под вопросом. По его мнению, четвертый сезон логически мог завершить всю детективную историю, начатую в 2010 году. Однако создатели пока не дали четкого ответа на вопрос о продолжении.
Вероятность появления пятого сезона "Шерлока" может быть невысокой, но это не означает, что Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман закончили играть Шерлока Холмса и Джона Ватсона. Шесть лет прошло с момента выхода последнего сезона, и спрос на продолжение не уменьшился. Возможно, пятый сезон может стать фильмом вместо телевизионного сезона, по намекам Марка Гэтисса в интервью в июле 2023 года.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шерлок
Шерлок драма, криминал, детектив
2010, Великобритания
9.0
