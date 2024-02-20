Когда продолжение сериала "Шеф. Мужская работа"?

Наш ответ:

Криминальная драма "Шеф. Мужская работа" с Андреем Чубченко в главной роли завоевала сердца зрителей и получила признание. Что интересно, рейтинг сериала удивлял своей стабильностью и не падал сезон за сезоном, отличаясь от других многосерийных проектов. Оценка находилась на уровне выше 7, что способствовало последовательному продлению сериала. Особенно выделяется 3 сезон, который получил рейтинг 7,9, что является отличным показателем для данного жанра.



Пока точная дата выхода седьмого сезона остается неизвестной, поскольку кинокомпания "Триикс Медиа", занимающаяся производством "Шефа", временно не предоставляет официальных комментариев. Вероятно, после выхода шестого сезона потребуется еще около года для подготовки следующего. Поэтому зрителям придется ждать выхода "Шеф-7" только к 2025 году.



Что касается начала шестого сезона, то Расторгуев возглавляет операцию по захвату крупной партии запрещенных веществ, с ловкостью раскрывая торговцев через инкогнито-агента. После успешной операции герой возвращается в Санкт-Петербург. В это время криминальный авторитет Александр Митрофанов находится за решеткой, создавая новые напряженные ситуации в увлекательном развитии сюжета.