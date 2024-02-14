Меню
Когда продолжение сериала "Кости"?

Олег Скрынько 14 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал под названием "Кости" состоит из 12 сезонов, общим числом 246 серий, и рассказывает о работе антрополога Темперанс Бреннан (сыгранной Эмили Дешанель) и агента ФБР Сили Бута (сыгранный Дэвидом Бореаназом), которые вместе расследуют сложные дела, анализируя человеческие кости. У сериала также есть спин-офф под названием "Искатель".
Также в сериале произошел кроссовер с другим шоу "Сонная Лощина":
"Кости: 11×5, Воскрешение в остатках" (Часть 1)
"Сонная Лощина: 3×5, Мертвецы не рассказывают истории" (Часть 2).
Сериал закончен, продолжения не будет.
Создатель сериала "Кости" Харт Хэнсон выразил желание вернуться к работе над продолжением шоу. В интервью Variety он отметил, что все члены команды остаются в кругу общения, иногда обсуждая возможность возобновления или продолжения проекта. Однако возможные проблемы связаны с юридическими аспектами: оригинальный сериал выходил на канале Fox, который позднее был приобретен Disney. Хэнсон упомянул, что разделение прав на шоу и его возможное будущее требуют серьезных юридических усилий. Надежда на возвращение продолжается, по мнению создателя сериала.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кости
Кости драма, криминал
2005, США
8.0
