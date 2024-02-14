Когда продолжение сериала "Кости"?

Наш ответ:

Сериал под названием "Кости" состоит из 12 сезонов, общим числом 246 серий, и рассказывает о работе антрополога Темперанс Бреннан (сыгранной Эмили Дешанель) и агента ФБР Сили Бута (сыгранный Дэвидом Бореаназом), которые вместе расследуют сложные дела, анализируя человеческие кости. У сериала также есть спин-офф под названием "Искатель".

Также в сериале произошел кроссовер с другим шоу "Сонная Лощина":

"Кости: 11×5, Воскрешение в остатках" (Часть 1)

"Сонная Лощина: 3×5, Мертвецы не рассказывают истории" (Часть 2).

Сериал закончен, продолжения не будет.

Создатель сериала "Кости" Харт Хэнсон выразил желание вернуться к работе над продолжением шоу. В интервью Variety он отметил, что все члены команды остаются в кругу общения, иногда обсуждая возможность возобновления или продолжения проекта. Однако возможные проблемы связаны с юридическими аспектами: оригинальный сериал выходил на канале Fox, который позднее был приобретен Disney. Хэнсон упомянул, что разделение прав на шоу и его возможное будущее требуют серьезных юридических усилий. Надежда на возвращение продолжается, по мнению создателя сериала.