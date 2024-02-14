Меню
Когда продолжение сериала "Граница"?

Олег Скрынько 14 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Граница" - это исторический телесериал, созданный совместно Брэдом Пейтоном, Робом Блэки и Питером Блэки, о пушном промысле в Северной Америке в конце XVIII века.
Сериал был спродюсирован канадским телеканалом Canadian Discovery Channel, который сделал "Границу" своим первым оригинальным телесериалом, а также Netflix. Первый сезон, состоящий из шести эпизодов, вышел на Discovery Channel в Канаде 6 ноября 2016 года.
Премьера второго сезона состоялась 8 октября 2017 года, после того как сериал был продлён перед выходом первого сезона. Затем, 20 сентября 2017 года, до премьеры второго сезона, сериал был продлён и на третий сезон. Четвертый сезон стал финальным, завершив историю, и пятый сезон съемок не планируется.
Сюжет основан на истории траппера-метиса Деклана Харпа, сыгранного Джейсоном Момоа, который стремится изменить торговлю мехом в Канаде, разрушив монополию Компании Гудзонова залива, после того как англичане убили его семью. История включает в себя борьбу сурового губернатора лорда Бентона, который пытается остановить Харпа, отправив на него воришку Майкла Смита. Однако, в процессе Майкл становится союзником Харпа, борясь за свою подругу и принимая сторону повстанца против власти короны.
Сериал представляет захватывающие приключения двух главных персонажей на фоне борьбы за власть и ресурсы, включая столкновения с местными индейцами, интриги между разными национальностями и соперничество за рынки сбыта шкур.

Граница
Граница драма, боевик, приключения
2016, США
8.0
