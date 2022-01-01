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Майкл Рэймонд-Джеймс
Майкл Рэймонд-Джеймс
Michael Raymond-James
О персоне
Фильмография
Майкл Рэймонд-Джеймс
Michael Raymond-James
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Дата рождения
24 декабря 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Детройт, Мичиган, США
Рост
175 см
Биография Майкл Рэймонда-Джеймса
Родился 24 декабря 1977 года. Детройт, Мичиган, США.
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Фильмография Майкл Рэймонда-Джеймса
Малышка
боевик
2021, США
5.0
И грянул шторм
драма, триллер
2016, США
7.0
Спасение
вестерн, драма
2014, Дания
6.0
Стон черной змеи
драма, мюзикл
2006, США
8.0
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