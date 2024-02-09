Меню
Когда новый 6 сезон сериала "Фарго"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 февраля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Пятый сезон шоу "Фарго" был выпущен 21 ноября 2023 года. На начало декабря 2023 года еще не было объявлено о продлении на шестой сезон, но учитывая популярность сериала, вероятно, это только вопрос времени.
Ноа Хоули заявил в интервью для Deadline в ноябре 2023 года, что он заинтересован в создании еще нескольких сезонов.
Продолжение пятого сезона последовало примерно спустя три года после четвертого. Предыдущий раз, перерыв между третьим и четвертым сезонами был более трех лет. В связи с этим, даже если "Фарго" будет продлен на шестой сезон , возможно, продолжение займет некоторое время, прежде чем действительно выйдет на экраны.

Фарго
Фарго драма, криминал
2014, США
8.0
