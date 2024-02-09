Меню
Когда новый 4 сезон сериала "Мандалорец"?

Когда новый 4 сезон сериала "Мандалорец"?

Олег Скрынько 9 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мандалорец» 4 сезон продолжает историю о загадочном охотнике за головами из вселенной «Звездных войн», представленной в жанре космического вестерна. Новость о разработке четвертого сезона стала известна почти за год до выхода третьего сезона. Пока официальной даты выхода нет, однако ожидается, что четвертый сезон увидит свет в конце 2024 года.
Пандемия вызвала значительную задержку 3 сезона, в результате чего между первым и вторым сезонами прошло всего один год, а между вторым и третьим — три года. Учитывая, что работа над четвертым сезоном уже идет, появляется надежда, что Disney+ вернется к исходному графику выпуска новых серий и премьера состоится в 2024 году.
На мероприятии Star Wars Celebration 2022 режиссер сериала Джон Фавро заявил, что в настоящее время для четвертого сезона уже написан сценарий.
Действие сериала разворачивается через пять лет после событий фильма «Возвращение джедая» (1983), когда Галактическая Империя уже упала. В четвертом сезоне мандалорец Дин Джарин, странствующий по внешним пределам Галактики, пытается защитить маленького Грогу от остатков имперской силы. Несмотря на то, что мофф Гидеон хочет использовать связь Грогу с Силой, Джарин стремится вернуть малыша к его собратьям.

Мандалорец

Мандалорец
Мандалорец боевик, приключения, фантастика
2019, США
8.0
