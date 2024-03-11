Меню
Когда 5 сезон сериала "Девушки с Макаровым"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 11 марта 2024
Наш ответ:

Последняя серия 4 сезона "Девушки с Макаровым" заключится в конце декабря 2023 года, а новый, 5 сезон, запланирован к выходу 21 октября 2024 года. Учитывая популярность легкой комедии среди зрителей, они с нетерпением ждут продолжения истории.

В 2022 году сериал "Девушки с Макаровым" стал самым популярным на российском телевидении, показав результат доли 12,4, что является лучшим показателем среди всех сериалов, показанных на российском телевидении в тот год.

Сериал "Девушки с Макаровым" представляет собой комедийную историю о полиции и криминале, приправленную элементами юмора. Главный герой, Макаров, вынужден работать с молодыми и неопытными девушками, которые только что окончили школу полиции. Его задача - превратить их в настоящих оперативников, и успешно ли это произойдет - вопрос, над которым задумываются зрители.

