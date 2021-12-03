Где снят сериал «Джульбарс»?

Сериал снимали в Крыму. В основу «Джульбарса» легли реальные события, происходившие в окрестностях украинского села Легедзино. В июле 1941 года в неравной схватке с фашистами здесь погибло около 500 пограничников и 150 служебных собак. Вести работу над сериалом на месте настоящих боев, разумеется, не стали – съемочная группа нашла похожие локации в Ялте и ее окрестностях. К слову, собак, которые были задействованы в съемках, предоставил местный питомник. Уже в процессе стало понятно, что четвероногих артистов нужно больше, поэтому пришлось обращаться за помощью к питерским кинологам.
Пес Джин, в итоге исполнивший роль Джульбарса, как раз прибыл на съемочную площадку из Санкт-Петербурга.
