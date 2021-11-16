Где снимали сериал «Ведьма» с Евгенией Лозой?

В июне 2019 года Интернет взорвала невероятная новость: на канале «Домашний» стартовал ремейк нового украинского телесериал «Ведьма», главную роль в котором исполнила звездная Евгения Лоза. Практически весь сюжет сериала разворачивается в крохотной глухой деревушке под Киевом, жители которой наполнены суевериями, и их жертвой становится таинственная девушка, которую находят в местной реке. Чтобы добиться максимальной аутентичности в изображении деревни, съемочная группа сериала действительно отправилась в Киевскую область, где после долгих поисков было найдено село, максимально соответствующее образу, который родился в голове у режиссера сериала, сербского кинематографиста Баты Недич. Действительно, итоговый результат потрясает своей аутентичностью и хтонической зловещностью.
Поможет ли это сериалу получить успех у телезрителей – покажет время.
Авторизация по e-mail