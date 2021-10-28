Где снимали сериал «В созвездии Стрельца»?

Съемки сериала, основанного на истории «советского Пеле» Эдуарда Стрельцова, проходили в Минске. В кадре можно увидеть такие городские локации, как стадион «Динамо» и кинотеатр «Победа». В роли московского роддома выступила городская клиническая больница № 11, декорации для съемок тюремных сцен построили на территории птицефабрики имени Крупской. Также съемочная группа побывала в Бресте, где главной съемочной локацией стал городской вокзал. Перед тем как начать съемки сериала, создатели провели большую подготовительную работу, достаточно сказать, что длилась она на протяжении двух лет.
Помогали авторам проекта сын футболиста Игорь Стрельцов и клуб болельщиков «Торпедо».
