Где снимали сериал «Угрюм река»?

Наш ответ:

Съёмки сериала «Угрюм-река» проходили с июля 2019 года по январь 2020 года в Свердловской области, в Минске, Суздале, Кинешме, Москве и Московской области. В каждом из городов строились декорации. За восемь месяцев съемок состоялось семь экспедиций, три локации были связаны с путешествием по реке. Особенно сложными были съемки в Сибири и на Урале – лодки и технику нужно было доставлять в труднодоступные места за 100, а то и 150 километров от ближайших населенных пунктов. На реке Исеть под Екатеринбургом актерам пришлось преодолевать пороги на шестиметровой деревянной лодке, которую спускали на воду за 50 метров до порогов. Главный герой Прохор Громов постоянно передвигается в своей резиденции, но разные ее части снимали в разных местах: имение снимали в Подмосковье, бараки рабочих и дамбу – в Минске, а завод и лесопилку – на Урале. Башню Прохора Громова с помощью компьютерной графики нарисовал художник-постановщик Александр Максимович.