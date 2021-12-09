Где снимали сериал «Научи меня жить»?

Наш ответ:

Съемки детективного сериала проходили на юге России – в Ялте, Севастополе и Балаклаве. В интервью исполнитель главной роли Кирилл Кяро рассказывал, что во время знакомства со сценарием представлял себе мрачные, хмурые пейзажи в духе киноработ Дэвида Финчера. Однако выбор создателей пал на приморские города, и, по мнению актера, сериал от этого только выиграл – на контрасте с позитивной атмосферой юга преступления, которые расследуют главные герои, выглядят особенно жутко и зловеще. В центре сюжета – следователь Рита Сторожева и психиатр Илья Лавров, идущие по следу серийного маньяка. Но во время охоты на жестокого убийцу героям придется исследовать и свою собственную темную сторону.