Где снимали сериал «Красная зона» (2021)?

Съемки драматического сериала проходили в Москве и Подмосковье. Фасад клиники, в которой работает главный герой – хирург Иван Хлебников, создатели проекта позаимствовали у клинической больницы в городе Люблине. А вот внутреннее убранство лечебного заведения было тщательно воссоздано в съемочных павильонах. При этом глядя на операционные, реанимационные, больничные палаты и кабинеты врачей, сложно поверить, что это лишь декорации, а не интерьеры настоящей больницы. Напомним, сериал рассказывает о бывшем военном хирурге Хлебникове, который, выйдя в отставку, продолжает врачебную практику в родном провинциальном городе. Герою предстоит навести порядок во вверенном ему коллективе и столкнуться с неизвестным ранее врагом – пандемией.
Главную роль в сериале исполнил Константин Стрельников.
