Где снимали сериал «Клиника счастья» (2021)?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки российского телесериала, который критики и зрители окрестили «Sex Education для взрослых», проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В центре сюжета – личная жизнь и карьера 50-летней Алены Липницкой (ее роль сыграла Дарья Мороз). Героиня заведует клиникой, в которой пациентам помогают разобраться с интимными проблемами – как физиологическими, так и психологическими. Алена искренне считает себя счастливой и состоявшейся женщиной,  но однажды узнает, что ее любимый муж изменяет ей, а сын-подросток завел отношения с замужней учительницей…

Помимо Дарьи Мороз, главные роли в сериале исполнили Артем Ткаченко, Алена Михайлова, Максим Лагашкин и другие. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

