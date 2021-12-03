Где снимали сериал «Клиника счастья» (2021)?

Съемки российского телесериала, который критики и зрители окрестили «Sex Education для взрослых», проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В центре сюжета – личная жизнь и карьера 50-летней Алены Липницкой (ее роль сыграла Дарья Мороз). Героиня заведует клиникой, в которой пациентам помогают разобраться с интимными проблемами – как физиологическими, так и психологическими. Алена искренне считает себя счастливой и состоявшейся женщиной, но однажды узнает, что ее любимый муж изменяет ей, а сын-подросток завел отношения с замужней учительницей…
Помимо Дарьи Мороз, главные роли в сериале исполнили Артем Ткаченко, Алена Михайлова, Максим Лагашкин и другие.
