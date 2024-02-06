Где снимали сериал "Иные"?

Меню
Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Иные" - это российский приключенческий фэнтези-сериал от Владимира Ракши, который рассказывает о людях с уникальными сверхъестественными способностями.
Съемки сериала заняли целых три года и проходили в 27 различных местах по всей Земле. Основная часть съемок прошла в Ярославле и его окрестностях, а также в Румынии, Германии, Турции и Великобритании. На сайте "Букмейт" в сентябре 2023 года был опубликован роман "Иные" Александры Яковлевой, основанный на сценарии Елены Войтович. Группа «АИГЕЛ» записала саундтрек к аудиоверсии, а участница группы Айгель Гайсина озвучила аудиокнигу. В преддверии премьеры сериала издательство Bubble выпустило комикс.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иные
Иные фэнтези, приключения
2024, Россия
0.0
