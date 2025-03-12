Меню
Где и в каком городе снимали сериал «Инспектор Гаврилов»?

Олег Скрынько 12 марта 2025 Дата обновления: 12 марта 2025
Наш ответ:

«Инспектор Гаврилов» — российский комедийный сериал онлайн-кинотеатра START. Первый сезон вышел в январе 2024 года, тогда как премьера второго состоялась в январе 2025 года. По сюжету действие разворачивается в сибирском городке Усть-Шахтинск, куда прибывает вор Саша Медный, присвоив личину инспектора Гаврилова. Таким образом Медный возглавляет местное отделение полиции.

Съемки обоих сезонов проходили в городе Одоев, который находится в Тульской области. Этот населенный пункт был выбран, поскольку он понравился творческой команде и располагается недалеко от Москвы. В качестве полицейского участка в сериале фигурирует одоевское кафе «Пригородное». Здание Дома детского творчества было использовано как администрация города. Кафе, являющееся в сериале одним из главных мест действия, было построено специально для съемок.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Инспектор Гаврилов
Инспектор Гаврилов комедия
2024, Россия
0.0
