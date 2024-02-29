Где снимали сериал "ГДР"?

Наш ответ:

Съемки сериала "ГДР" продолжались в течение года, охватывая различные локации, чтобы максимально точно воссоздать атмосферу конца 80-х годов. Команда работала в различных городах, таких как Калининград, Гродно, Брест, Минск, Стамбул. Сцены на контрольно-пропускном пункте из ФРГ в ГДР снимались на Крепостном мосту в Выборге, а декорации Берлинской стены с КПП и киностудию DEFA возводили в Новой Москве.



Зрители в сериале могут увидеть особняки Зинаиды Морозовой и Стахеева, а также Петровский Путевой Дворец. В Выборге использовались съемочные площадки, такие как Гранитный дворец и Круглая Башня.



Производством сериала занимались "Всемирные русские студии" при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink и "НМГ Студии". Режиссером сериала был Сергей Попов ("Заключение", "Кунгур"). Сценаристы включали в себя Василия Павлова, Юрия Сапронова, Юрия Бурносова, а также Вячеслава Рогожкина и Андрея Житкова. Оператором выступил Гайк Киракосян ("Нечаянная радость", "Омут").