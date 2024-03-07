Где снимали сериал "Ангелы района"?

Сериал "Ангелы района" представляет собой комедийный проект, снятый в Нижнем Новгороде и его окрестностях, включая город Дзержинск. В процессе съемок использовались различные локации в городе, такие как Свадебная площадь, проспект Ленина, и исторические части города, включая площадь Маяковского, улицу Ильинскую, торгово-промышленную палату и дворы на проспекте Чкалова.
Сюжет сериала фокусируется на семье Шаталовых, члены которой играют важную роль в жизни своего района. Алена, глава семейства, управляет управляющей компанией, Михаил работает врачом, а сын Артем является участковым полицейским. Семья решает бытовые и житейские проблемы жителей своего района, часто попадая в смешные ситуации. Однако личные проблемы Шаталовых сталкиваются с домашней катастрофой, и семье предстоит сохранить мир в своем доме и порядок в районе.
Авторизация по e-mail