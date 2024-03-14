Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "10 дней до весны"?

Где снимали сериал "10 дней до весны"?

Олег Скрынько 14 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Осенью 2023 года в Выборге проходили съемки телесериала «10 дней до весны». По словам авторов, старейший город Ленинградской области выступил ключевой локацией.

Напомним о том, что сериал посвящен революционным событиям 2014 года, которые повлияли на дальнейшую историю. Сюжет ленты вращается вокруг семьи Жилиных и их переживаний как в 1990-е, когда вспыхнул конфликт между братьями и сестрой из-за дома на берегу моря, так и в 2014 году, когда семья сталкивается с событиями «Крымской весны». Зрители будут свидетелями того, как присоединение Крыма к России повлияло на судьбы близких людей.

Главные роли в фильме исполняют Александр Голубев, Петр Рыков и Карина Андоленко, а режиссером выступил Ким Дружинин. Премьера драмы состоялась на телеканале НТВ 11 марта 2024 года.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

10 дней до весны
10 дней до весны детектив, драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше