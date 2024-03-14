Где снимали сериал "10 дней до весны"?

Наш ответ:

Осенью 2023 года в Выборге проходили съемки телесериала «10 дней до весны». По словам авторов, старейший город Ленинградской области выступил ключевой локацией.



Напомним о том, что сериал посвящен революционным событиям 2014 года, которые повлияли на дальнейшую историю. Сюжет ленты вращается вокруг семьи Жилиных и их переживаний как в 1990-е, когда вспыхнул конфликт между братьями и сестрой из-за дома на берегу моря, так и в 2014 году, когда семья сталкивается с событиями «Крымской весны». Зрители будут свидетелями того, как присоединение Крыма к России повлияло на судьбы близких людей.



Главные роли в фильме исполняют Александр Голубев, Петр Рыков и Карина Андоленко, а режиссером выступил Ким Дружинин. Премьера драмы состоялась на телеканале НТВ 11 марта 2024 года.