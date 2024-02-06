Меню
Где снимали "Очевидное невероятное"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2024
Наш ответ:

Сериал "Очевидное невероятное" был снят в городе Астрахань и его окрестностях с сентября по ноябрь. Во время съемок центр города превратился в фантастический мир, с улицами, оформленными под декорации к фильму. Улицы перекрывались, вывески менялись, а даже летающую тарелку установили в центре города. Съемочную группу могли заметить на Персидском подворье и на улице Тургенева.
Филармония города несколько недель была "переименована" в администрацию города Великий Гусляр. Бывший магазин "Буратино" также получил новое название "Универсам Гусляр", что дезориентировало многих местных жителей и даже СМИ, которые подумали, что появился новый магазин в центре города.
Ретроавтомобили проезжали по улице Кирова, рядом с ЦУМом, и люди в стиле 60-х прохаживались по городу. Для участия в съемках приехали такие российские звезды, как Артем Быстров, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова. Имели возможность сниматься в массовых сценах и многие местные жители Астрахани.

