Что за музыка в сериале "Как друзья Захара женили?

Наш ответ:

Леонид Агутин создал песню для саундтрека сериала "Как друзья Захара женили". Сингл "Дорога" был записан специально для этого проекта.

В своей меланхоличной музыке автор обращается к стилю современной классики, напоминая о своих хитах "Хоп Хей Лала-Лей" и "На сиреневой луне". Несмотря на зимний сезон, композиция создает уютную атмосферу, подарив слушателям хотя бы на мгновение тепло. Этот летний по духу саундтрек будет звучать в титрах комедии и создаст настроение для истории о молодом парне из Краснодара, который делает все, чтобы спасти свадьбу и вернуть свою возлюбленную, при этом имея поддержку своих верных друзей.