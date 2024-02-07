Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что за музыка в сериале "Как друзья Захара женили?

Что за музыка в сериале "Как друзья Захара женили?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Леонид Агутин создал песню для саундтрека сериала "Как друзья Захара женили". Сингл "Дорога" был записан специально для этого проекта.
В своей меланхоличной музыке автор обращается к стилю современной классики, напоминая о своих хитах "Хоп Хей Лала-Лей" и "На сиреневой луне". Несмотря на зимний сезон, композиция создает уютную атмосферу, подарив слушателям хотя бы на мгновение тепло. Этот летний по духу саундтрек будет звучать в титрах комедии и создаст настроение для истории о молодом парне из Краснодара, который делает все, чтобы спасти свадьбу и вернуть свою возлюбленную, при этом имея поддержку своих верных друзей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Как друзья Захара женили
Как друзья Захара женили комедия
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше