Чем закончится сериал "Постучись в мою дверь"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В последнем эпизоде турецкого сериала "Постучись в мою дверь" беременная главная героиня, Эда, пытается добраться до застрявшего воздушного шарика на дереве, но неудачно. Она падает с лестницы, и кажется, что ее муж, Серкан, сможет ее поймать, но у нее начинаются преждевременные схватки. Они срочно едут в больницу, где ей оказывают помощь и оба — и она и малыш в ее утробе — находятся в безопасности. Однако ей строго запрещают рисковать своим здоровьем и здоровьем ребенка.
Несколько дней спустя их машина ломается посреди леса. Из-за стресса у Эды начинаются роды, но автомобиль запускается в последний момент, и они спешат в больницу. Они не успевают, и ребенок рождается в лесу у озера, где Серкану приходится принимать роды. У них появляется очаровательный мальчик.
В конце мы видим, что Эда и Серкан счастливо живут в новом доме, купленном Серканом, воспитывая двоих детей. Их поддерживает Сейфи. Получив помощь от жены, друзей и коллег, Серкан возрождает свой бизнес и объявляет своим коллегам о крупном проекте в Голландии.

Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
