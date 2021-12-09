Чем заканчивается сериал «Анатомия сердца» (2021)?

Наш ответ:

В заключительной, 12-й серии Марина узнает, что ее дочь жива, и решает во что бы то ни стало разыскать ее. Она просит Воскресенского предоставить ей отпуск. Тот, в свою очередь, догадывается, что Марина является настоящей мамой Зои, и настаивает на том, чтобы рассказать ей правду. Несмотря на протесты Ольги, он признается Марине во всем. Вместе с Борисом она приходит в гости к Воскресенским, чтобы увидеть девочку. Встреча получается скомканной, Марина понимает, что сказать Зое о том, что она приемная, – значит нанести ей серьезную психологическую травму. Они с Борисом поспешно уходят, решив, что не стоит ничего менять.