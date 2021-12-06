Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала «Викинги»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Сериал был закрыт после шестого сезона. Однако на стриминговой платформе Netflix выйдет спин-офф «Викинги: Вальхалла», действие которого будет разворачиваться спустя сотню после событий последнего сезона оригинального сериала. Эра викингов подходит к концу, после смерти английского короля Эдуарда Исповедника в борьбу за престол вступают король Норвегии и герцог Нормандии. На фоне сложной политической обстановки разворачиваются судьбы главных героев – скандинавского мореплавателя Лейфа Эрикссона, его сводной сестры Фрейдис Эриксдоттир и ее возлюбленного Торсена. Съемки спин-оффа начались в Ирландии в октябре 2020 года.

Главные роли исполнят Кеннет Кристенсен, Фрида Густавссон и Дэвид Оукс.

 

