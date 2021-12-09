Будут ли снимать продолжение сериала «Северное сияние»?

Наш ответ:

Официальной информации о том, будет ли сниматься продолжение, от создателей сериала не поступало. Девятый фильм из цикла о писательнице детективов Агате Север, получивший название «Тайна огненных рун», вышел на экраны в мае 2020 года. В финале серии героиня объявила о решении остаться на острове, чтобы написать еще одну книгу, что многие зрители восприняли как намек на продолжение. Однако будет ли оно снято на самом деле, пока неизвестно. Напомним, действие сериала разворачивается на одном из островов, расположенном в Ладожском озере. Известная писательница Агата Север и ее помощница Маруся приезжают сюда за новыми впечатлениями. Женщинам приходится забыть об отдыхе, когда на острове начинается череда таинственных и мрачных происшествий.