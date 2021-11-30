Будут ли снимать продолжение сериала про майора Черкасова?

Да, продолжение антологии о майоре Иване Черкасове уже снимается. По предварительной информации, новая часть будет носить название «Крест», а в роли главного злодея выступит заслуженный артист РФ Олег Ягодин. Помимо него, к касту присоединились Илья Лыков, Екатерина Вилкова, Полина Пушкарук. О начале съемок восьмого по счету сезона стало известно в марте 2021 года, когда Марина Александрова – исполнительница роли Софьи Тимофеевой – опубликовала в своем Instagram фото в образе.
Напомним, серия детективных фильмов о расследованиях Ивана Черкасова насчитывает уже семь сезонов. Первый из них, «Мосгаз», вышел на экраны в 2012 году.
