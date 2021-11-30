Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала про майора Черкасова?

Будут ли снимать продолжение сериала про майора Черкасова?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Да, продолжение антологии о майоре Иване Черкасове уже снимается. По предварительной информации, новая часть будет носить название «Крест», а в роли главного злодея выступит заслуженный артист РФ Олег Ягодин. Помимо него, к касту присоединились Илья Лыков, Екатерина Вилкова, Полина Пушкарук. О начале съемок восьмого по счету сезона стало известно в марте 2021 года, когда Марина Александрова – исполнительница роли Софьи Тимофеевой – опубликовала в своем Instagram фото в образе.

Напомним, серия детективных фильмов о расследованиях Ивана Черкасова насчитывает уже семь сезонов. Первый из них, «Мосгаз», вышел на экраны в 2012 году.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше