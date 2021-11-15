Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала «Призрак» с Прилучным?

Будут ли снимать продолжение сериала «Призрак» с Прилучным?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

«Призрак» – четырехсерийный мини-сериал, премьера которого состоялась в 2021 году на канале «Первый». Сериал завершен, по состоянию на октябрь 2021 года никакой официальной информации о съемках новых серий сериала нет. Многосерийный фильм снял Анарио Мамедов, режиссер сериалов «Тонкие материи» и «Анна-детективъ». Режиссер признался, что давно хотел поработать с исполнителем главной роли Павлом Прилучным, которого охарактеризовал как «русского Тома Круза».

Действие фильма и съемки проходили в Москве, хотя режиссер старался максимально обезличить образ города, показав универсальный мегаполис.

 

