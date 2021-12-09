Будут ли снимать продолжение сериала «Московский роман»?

Наш ответ:

В настоящее время информации о втором сезоне нет. Вполне вероятно, что история, написанная лауреатом престижных литературных премий Мариной Эстер (Степновой), по мнению создателей, не нуждается в продолжении. Действие «Московского романа» начинается в конце 1980-х годов и развивается вплоть до наших дней. В центре сюжета – судьба Ирины Аксаковой, полюбившей мужчину на несколько лет младше нее. Это чувство взаимно, Юрий с любовью относится к Ире и прекрасно ладит с ее дочерью от первого брака. Однако на пути у этой пары становится мать Юрия – она уже нашла сыну подходящую, по ее мнению, невесту и готова пойти на все, чтобы достичь своей цели.