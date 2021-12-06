Будут ли снимать продолжение сериала «Мажор»?

Продолжение остросюжетного сериала с Павлом Прилучным в главной роли уже находится в производстве. Съемки четвертого сезона стартовали в Москве в марте 2021 года. Сюжетные повороты пока держатся в тайне. Однако актер Александр Обласов обмолвился, что дружеские отношения его персонажа с персонажем Прилучного пройдут испытание – герои перестанут доверять друг другу. Кроме того, известно, что к касту «Мажора» присоединилась известная российская актриса Любовь Толкалина. В общении со СМИ Любовь подчеркнула, что счастлива работать с командой этого сериала, а также добавила, что считает «Мажора» отечественным аналогом фильмов про Джеймса Бонда.
Точная дата премьеры четвертого сезона пока неизвестна.
