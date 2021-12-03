Будут ли снимать продолжение сериала «Эпидемия»?

Да, съемки второго сезона стартовали в Подмосковье в апреле 2021 года. Если сюжет первого сезона основывался на дебютном романе Яны Вагнер «Вонгозеро», то сценарий второго представляет собой оригинальную историю, написанную авторами проекта. Несмотря на то что у романа Вагнер есть официальное продолжение под названием «Живые люди», команда шоу решила отказаться от литературного первоисточника. При этом герои «Эпидемии» останутся прежними. В продолжении они будут осваиваться в новом постапокалиптическом мире без привычных вещей и ценностей.
И все же некоторые изменения в проекте будут – так, например, вместо Павла Костомарова в режиссерское кресло сядет Дмитрий Тюрин («Триггер», «Ласточкино гнездо», «Любовь с ограничениями»).
