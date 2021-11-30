Сколько всего частей у мультфильма «Босс-молокосос»?

Существует две части мультфильма про мальчика Тима: «Босс-молокосос» и «Босс-молокосос – 2». Название фильма на русский язык адаптировали, а не перевели буквально: в английской версии фильмы называются The Boss Baby, то есть «Босс-малыш», и The Boss Baby: Family business – «Босс-малыш: Семейный бизнес». В связи с пандемией COVID-19 премьера сиквела в США была перенесена на четыре месяца.
Помимо полнометражных анимационных фильмов существует также сериал про главного героя Тима «Бос-молокосос: Снова в деле», насчитывающий 37 эпизодов (два сезона).
