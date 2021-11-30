Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Сколько всего частей у мультфильма «Босс-молокосос»?

Сколько всего частей у мультфильма «Босс-молокосос»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Существует две части мультфильма про мальчика Тима: «Босс-молокосос» и «Босс-молокосос – 2». Название фильма на русский язык адаптировали, а не перевели буквально: в английской версии фильмы называются The Boss Baby, то есть «Босс-малыш», и The Boss Baby: Family business – «Босс-малыш: Семейный бизнес». В связи с пандемией COVID-19 премьера сиквела в США была перенесена на четыре месяца.

Помимо полнометражных анимационных фильмов существует также сериал про главного героя Тима «Бос-молокосос: Снова в деле», насчитывающий 37 эпизодов (два сезона).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Босс-молокосос 2
Босс-молокосос 2 анимация
2021, США
6.0
Босс-молокосос
Босс-молокосос комедия, семейный
2017, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше