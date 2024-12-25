Сколько лет Кристофу из "Холодного сердца"?

Кристофф, один из главных персонажей мультфильма «Холодное сердце» (Frozen), на момент событий первого фильма Кристофу 21 год. Это возраст, аналогичный возрасту Эльзы, королевы Эренделла. Кристофф — сирота, выросший среди ледорубов и стал самостоятельным и трудолюбивым молодым человеком. В своем детстве он был очень близок со своим другом — оленем Свеном, с которым его связывает особая дружба.

Несмотря на свою юность, Кристофф работал рядом с мужчинами, занимавшимися сбором льда, и всегда стремился заслужить уважение взрослых. В возрасте 8 лет, он случайно обнаружил следы ледяных магов и отправился вместе со Свеном в Долину Живой скалы, где впервые встретил троллей. Эти магические существа стали его новой семьей, и Кристофф вырос среди них, освоив необычные навыки.

Внешность Кристоффа, в отличие от других диснеевских персонажей, отличается более грубым и массивным телосложением, что отражает его жизнь среди ледорубов и троллей.