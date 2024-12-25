Меню
Сколько лет Кристофу из "Холодного сердца"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 декабря 2024 Дата обновления ответа: 25 декабря 2024

Кристофф, один из главных персонажей мультфильма «Холодное сердце» (Frozen), на момент событий первого фильма Кристофу 21 год. Это возраст, аналогичный возрасту Эльзы, королевы Эренделла. Кристофф — сирота, выросший среди ледорубов и стал самостоятельным и трудолюбивым молодым человеком. В своем детстве он был очень близок со своим другом — оленем Свеном, с которым его связывает особая дружба.

Несмотря на свою юность, Кристофф работал рядом с мужчинами, занимавшимися сбором льда, и всегда стремился заслужить уважение взрослых. В возрасте 8 лет, он случайно обнаружил следы ледяных магов и отправился вместе со Свеном в Долину Живой скалы, где впервые встретил троллей. Эти магические существа стали его новой семьей, и Кристофф вырос среди них, освоив необычные навыки.

Внешность Кристоффа, в отличие от других диснеевских персонажей, отличается более грубым и массивным телосложением, что отражает его жизнь среди ледорубов и троллей.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холодное сердце 2
Холодное сердце 2 анимация, семейный, детский
2019, США
7.0
Холодное сердце
Холодное сердце приключения, анимация, семейный
2013, США
7.0
