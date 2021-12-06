Кто озвучивает старые серии «Простоквашино»?

Меню
Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Серии «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984) озвучивали одни и те же актеры. Мария Виноградова, Валентина Талызина и Герман Качин дублировали дядю Федора, его маму и папу соответственно. Жители Простоквашино – кот Матроскин, пес Шарик, почтальон Печкин и Галчонок – говорят голосами Олега Табакова, Льва Дурова, Бориса Новикова и Зинаиды Нарышкиной. Интересно, что в мультфильме «Зима в Простоквашино» одну из реплик Шарика – «Не то что некоторые» – озвучил не Лев Дуров, а режиссер и продюсер Владимир Попов.

Песню «А я все чаще замечаю…», созданную Эдуардом Успенским специально для «Зимы в Простоквашино», Олег Табаков записал с первого дубля.

 

