Кто озвучивает Машу из мультика «Маша и Медведь»?

В первых двух сезонах (серии с 1-й по 52-ю) Машу озвучивала Алина Кукушкина. По словам Алины, самым сложным в озвучивании было исполнение песен. Чтобы добиться достоверного смеха, во время звукозаписи Алину приходилось смешить и щекотать. Со второго сезона, когда у взрослеющей Алины началась ломка голоса, звукорежиссеру приходилось менять его при помощи компьютерного аудиоредактора. С 53-й по 78-ю серию третьего сезона и четвертый сезон Машу озвучивала актриса Варвара Саранцева. С 2-й по 13-ю серию четвертого сезона песни Маши исполняла Анастасия Радик.
С 5-го сезона Машу озвучивает певица Юлия Зуникова.
