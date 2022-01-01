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Маша и Медведь: Новые истории
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Маша и Медведь: Новые истории, 2017

2017 / Россия
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Новые приключения Маши и медведя
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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 0+
Прокатчик КиноДетство
Постер мультфильма Маша и Медведь: Новые истории 1 постер
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