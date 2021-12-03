Меню
Как называется аниме, где главный герой попадает в другой мир?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Жанр аниме, где ключевой персонаж оказывается в другом мире, называется «исекай». Первые истории про «попаданцев» – именно так поклонники окрестили таких героев – появились еще в 1980-х годах. Среди первопроходцев называют аниме-сериал «Святой воин Данбайн», который выходил в 1983-1984 годах. Герой сериала попадает в фэнтезийный мир, где живут рыцари и феи, единороги и драконы. В настоящее время аниме про «попаданцев» исчисляется тысячами. Сюжеты могут быть историческими, бытовыми, научно-фантастическими… Фантазия создателей не знает границ! Среди особенно популярных сериалов можно назвать «Термы Рима» (2012), «Нет игры – нет жизни» (2014), «В другом мире со смартфоном» (2017).

И, разумеется, настоящим шедевром в этом жанре считается мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» (2001).

 

