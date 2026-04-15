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Где жила Русалочка?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 апреля 2026 Дата обновления ответа: 15 апреля 2026

Русалочка — одна из самых известных героинь в истории анимации, основанная на одноименной сказке. Популярность ей принес диснеевский мультфильм 1989 года, тогда как в 2023 году свет увидела его игровая адаптация «Русалочка».

Местоположение дома Русалочки

Русалочка из сказки Ганса Христиана Андерсена жила в море, на самом его дне. Там, среди толщ воды и причудливых морских растений, располагался настоящий подводный дворец из янтаря и кораллов. Это было владение её отца — морского царя. У стен дворца росли удивительные цветы с яркими, словно горящими лепестками, а между ними плавали разноцветные рыбки, похожие на птиц в воздухе. У самой русалочки был собственный садик, где вместо земли лежал мелкий белый песок, а вместо кустов и деревьев росли гибкие водоросли и коралловые ветви. Её любимым украшением служила мраморная статуя прекрасного юноши, упавшая когда-то с затонувшего корабля. Вместе с ней в подводном царстве жили её бабушка — умная и почтенная русалка, носившая на хвосте двенадцать устриц (по знатности), а также пять старших сестёр. У каждой из сестёр был свой участок сада, и они часто собирались вместе, чтобы петь и танцевать под звуки подводных течений. Жизнь русалочки была наполнена морскими чудесами, но больше всего на свете ей хотелось подняться на поверхность, чтобы увидеть тот мир, где живут люди.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Русалочка
Русалочка мелодрама, приключения, фэнтези
2023, США
6.0
Русалочка
Русалочка мюзикл, анимация, сказка, семейный
1989, США
7.0
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