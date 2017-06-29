Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Кинопремии и награды
За какой фильм Джаред Лето получил Оскар в 2014 году?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
За какой фильм Джаред Лето получил Оскар в 2014 году?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Американский актер Джаред Лето получил свой «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» в 2014 году за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Это была первая и единственная на 2017 год номинация Джареда Лето на «Оскар».
Теги:
оскар
Похожие вопросы
Какие фильмы получали Оскар за лучший фильм?
Какие советские и российские фильмы получили Оскар?
В каком году Леонардо ДиКаприо получил Оскар?
Какой фильм набрал больше всего Оскаров?
В каком году состоялась первая премия «Оскар»?
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Джаред Лето
Jared Leto
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?
31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"?
16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail