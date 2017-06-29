Какие номинации есть на «Оскаре»?

Первый «Оскар» вручили в далеком 1929 году и с тех пор состав номинаций, разумеется, неоднократно менялся. Вот как сейчас выглядит список номинаций, в которых вручается «Оскар»:
Лучший фильм года / Best (Motion) Picture
Лучший режиссер / Best Director
Лучшая мужская роль / Best Actor in a Leading Role
Лучшая мужская роль второго плана / Best Actor in a Supporting Role
Лучшая женская роль / Best Actress in a Leading Role
Лучшая женская роль второго плана / Best Actress in a Supporting Role
Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay
Лучший анимационный полнометражный фильм / Best Animated Feature
Лучшая музыка к фильму / Best Original Score
Лучшая операторская работа / Best Cinematography
Лучшее сведение звука / Best Sound Mixing
Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design
Лучший звуковой монтаж / Best Sound Editing
Лучший грим и прически / Best Makeup and Hairstyling
Лучшая песня / Best Original Song
Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay
Лучший фильм на иностранном языке / Best Foreign Language Film
Лучшие визуальные эффекты / Best Visual Effects
Лучший документальный полнометражный фильм / Best Documentary - Feature
Лучшая работа художника-постановщика / Best Production Design
Лучший монтаж / Best Film Editing
