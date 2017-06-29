Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Кинопремии и награды Какие номинации есть на «Оскаре»?

Какие номинации есть на «Оскаре»?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 июня 2017

Первый «Оскар» вручили в далеком 1929 году и с тех пор состав номинаций, разумеется, неоднократно менялся. Вот как сейчас выглядит список номинаций, в которых вручается «Оскар»:

Лучший фильм года / Best (Motion) Picture

Лучший режиссер / Best Director

Лучшая мужская роль / Best Actor in a Leading Role

Лучшая мужская роль второго плана / Best Actor in a Supporting Role

Лучшая женская роль / Best Actress in a Leading Role

Лучшая женская роль второго плана / Best Actress in a Supporting Role

Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay

Лучший анимационный полнометражный фильм / Best Animated Feature

Лучшая музыка к фильму / Best Original Score

Лучшая операторская работа / Best Cinematography

Лучшее сведение звука / Best Sound Mixing

Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design

Лучший звуковой монтаж / Best Sound Editing

Лучший грим и прически / Best Makeup and Hairstyling

Лучшая песня / Best Original Song

Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay

Лучший фильм на иностранном языке / Best Foreign Language Film

Лучшие визуальные эффекты / Best Visual Effects

Лучший документальный полнометражный фильм / Best Documentary - Feature

Лучшая работа художника-постановщика / Best Production Design

Лучший монтаж / Best Film Editing

Johnny Trevor 10 декабря 2023, 18:15
Фильм Убийца 2023 получил Венециаский оскар
10 декабря 2023, 18:15
