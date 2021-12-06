В какой серии «Дневников вампира» Елена забудет Деймона?

Наш ответ:

Это событие произошло в 6-м сезоне, 2-й серии, получившей название «Извещение о смерти». Елена понимает, что потеряла Деймона и ей придется смириться с этим фактом. В то же время героиня осознает, что забыть его будет не так просто, а потому обращается за помощью к Аларику. Она просит профессора стереть ее добрые воспоминания о Деймоне. Аларик уничтожает ее светлые воспоминания одно за другим, чтобы добраться до самого главного – момента, когда девушка поняла, что любит Деймона. Елена признается профессору, что это случилось, когда она еще встречалась со Стефаном.