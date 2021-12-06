В каком городе снимали фильм «Женитьбу Бальзаминова»?

Съемки комедии, созданной на основе произведений А.Н. Островского, проходили главным образом в Суздале. Внимательные зрители могут заметить в кадре такие места этого города, как Торговая площадь (здесь снималась сцена с танцем Бальзаминова), Архиерейские палаты (сны Бальзаминова), Суздальский кремль (на его фоне героини Нонны Мордюковой и Лидии Смирновой пили чай) и многие другие. Участие в съемках картины принимали жители города – так, например, одного из братьев Пежёновых сыграл шофер местной автобазы Иван Быков.
Отдельные сцены «Женитьбы Бальзаминова» снимались в городе Владимире, недалеко от Старой аптеки.
Авторизация по e-mail