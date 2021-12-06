Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком городе снимали фильм «Женитьбу Бальзаминова»?

В каком городе снимали фильм «Женитьбу Бальзаминова»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Съемки комедии, созданной на основе произведений А.Н. Островского, проходили главным образом в Суздале. Внимательные зрители могут заметить в кадре такие места этого города, как Торговая площадь (здесь снималась сцена с танцем Бальзаминова), Архиерейские палаты (сны Бальзаминова), Суздальский кремль (на его фоне героини Нонны Мордюковой и Лидии Смирновой пили чай) и многие другие. Участие в съемках картины принимали жители города – так, например, одного из братьев Пежёновых сыграл шофер местной автобазы Иван Быков.

Отдельные сцены «Женитьбы Бальзаминова» снимались в городе Владимире, недалеко от Старой аптеки.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Георгий Вицин
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
Людмила Шагалова
Людмила Шагалова
Екатерина Савинова
Yekaterina Savinova
Жанна Прохоренко
Жанна Прохоренко
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше