В каком году вышел фильм «Фобос: Клуб страха» в кинотеатрах?

«Фобос: Клуб страха» — российский хоррор-триллер.
В театральный прокат фильм вышел 25 марта 2010 года. Дистрибуцией занималась компания Art Pictures. 15 апреля 2010 года компания «Флагман-Трейд» выпустила картину на DVD.
Действие разворачивается в подвале бывшего бомбоубежища, где ныне находится ночной клуб под названием «Фобос». По сюжету там собираются молодые люди разного происхождения и уровня достатка. Внезапно двери бомбоубежища закрываются, а внутри выключается свет. Герои осознают, что их телефоны не работают, а об их местонахождении никто не знает.
