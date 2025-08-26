Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком году вышел фильм «Фобос: Клуб страха» в кинотеатрах?

В каком году вышел фильм «Фобос: Клуб страха» в кинотеатрах?

Олег Скрынько 26 августа 2025 Дата обновления: 26 августа 2025
Наш ответ:

«Фобос: Клуб страха» — российский хоррор-триллер.

Когда состоялся релиз?

В театральный прокат фильм вышел 25 марта 2010 года. Дистрибуцией занималась компания Art Pictures. 15 апреля 2010 года компания «Флагман-Трейд» выпустила картину на DVD.

О чем фильм

Действие разворачивается в подвале бывшего бомбоубежища, где ныне находится ночной клуб под названием «Фобос». По сюжету там собираются молодые люди разного происхождения и уровня достатка. Внезапно двери бомбоубежища закрываются, а внутри выключается свет. Герои осознают, что их телефоны не работают, а об их местонахождении никто не знает.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фобос. Клуб страха
Фобос. Клуб страха триллер
2009, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше