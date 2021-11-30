Снимался ли Гафт в «Иван Васильевич меняет профессию»?

Наш ответ:

Нет, Валентин Гафт не снимался в культовой комедии Леонида Гайдая. Однако зрители могли принять за Гафта другого актера, Виталия Киселева, который появился в «Иване Васильевиче» в эпизодической роли. Актер сыграл одного из певцов, которые во время царской трапезы исполняют песню о нашествии крымских татар на Русь. Лицо Киселева показывают крупным планом именно в тот момент, когда певцы громко произносят слово «Собака!». Между Гафтом и Киселевым действительно есть определенное внешнее сходство, однако, в отличие от своего звездного «двойника», Виталий Киселев в основном снимался в эпизодах.