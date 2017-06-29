Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет фильму «Три мушкетера»?

Сколько лет фильму «Три мушкетера»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Д`Артаньян и три мушкетера», главные роли в котором сыграли такие звезды советского кинематографа, как Вениамин Смехов, Михаил Боярский, Алиса Фрейндлих и другие, вышел в 1979 году – так что в 2017 году фильму исполняется 38 лет.
Теги: факты о фильме
