Фильмы
Сколько лет фильму «Брат»?
Сколько лет фильму «Брат»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Первого «Брата» Алексей Балабанов снял в 1997 году, так что в 2017 году боевик с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли отмечает важную дату – ему исполняется ровно 20 лет.
факты о фильме
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Брат
боевик, драма
1997, Россия
8.0
Авторизация по e-mail