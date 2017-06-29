Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет фильму «Брат»?

Сколько лет фильму «Брат»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Первого «Брата» Алексей Балабанов снял в 1997 году, так что в 2017 году боевик с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли отмечает важную дату – ему исполняется ровно 20 лет.
Теги: факты о фильме
Похожие вопросы
Где снимали фильм «Петр Лещенко»? Какие есть фильмы, где герои попадают в прошлое? Какие советские фильмы снимали в Абхазии? Какие советские фильмы были раскрашены? Кто такая Хель во вселенной Марвел?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Брат
Брат боевик, драма
1997, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше