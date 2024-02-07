Сколько лет Элвису в фильме "Присцилла: Элвис и я"?

Наш ответ:

Когда Элвис и Присцилла в первый раз встретились, ему было 24 года, а ей всего 14. Присцилла жила в маленьком городке Висбаден в Германии и проводила много времени в музыкальном клубе. Однажды ее друг предложил организовать встречу с Элвисом Пресли, который тогда жил неподалеку от города Висбаден, на армейской базе в Бад-Наухайме.

Их первая встреча состоялась на вечеринке, которую устроил сам Элвис, когда он служил в армии. Присцилла переехала в США в возрасте 17 лет в 1962 году, а Элвису было 27 лет. Они впоследствии стали парой, а в 1968 году родилась их дочь Лайза Мария Пресли, когда Элвису был 31 год.

Однако их брак продержался всего немногим более 6 лет. Осенью 1971 года Присцилла заявила мужу, что хочет развода, и Элвис согласился. Они окончательно развелись 9 октября 1973 года, когда Элвису было 42 года, а Присцилле - 32.